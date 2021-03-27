نص حكم إعدام سفاح الجيزة الثانى والمتهم يظهر بالبدلة الحمراء لأول مرة

كتب أحمد الجعفرى - تصوير عمرو مصطفى

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، حكمًا بإعدام "قذافى فراج" المعروف إعلاميًا ب"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل شقيقة زوجته، وهو الإعدام الثانى الصادر ضده.

وجاء منطوق حكم محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، وورود الرأى الشرعى من فضيلة مفتى الجمهورية، قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "قذافى فراج" شنقًا، فيما هو منسوب إليه من اتهامات بقتل "نادين" شقيقة زوجته، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وظهر المتهم قذافى فراج، الشهير بسفاح الجيزة، لأول مرة، بالبدلة الحمراء، وذلك عقب قرار محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعد تصديق المفتى على قرار المحكمة.

وكان أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.





يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه، لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين" الطالبة بكلية الحقوق، ودفنها في شقة ببولاق.

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