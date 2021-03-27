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نائب يطالب وزارة الزراعة بدعم صناعة الدواجن لأهميتها للأمن القومى المصرى

السبت، 27 مارس 2021 02:41 م
نائب يطالب وزارة الزراعة بدعم صناعة الدواجن لأهميتها للأمن القومى المصرى صناعة الدواجن - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ ما يزيد عن 4 ملايين دجاجة يومياً بمتوسط إنتاج سنوى حوالي 1.4 مليار دجاجة وحوالي 13 مليار بيضة، وعلى الرغم من توجيهات القيادة السياسية بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، إلا أن التنفيذيين فى حاجة لترجمة هذه التوجيهات بشكل أكثر فى صورة قرارات على أرض الواقع، لأهمية تلك الصناعة للأمن القومي المصري.

 

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن أزمة جائحة فيروس كورونا أثرت على القطاع بشكل كبير، وعلى الرغم من هذه الأزمة إلا أن العاملين فى القطاع لم يتأخروا فى العمل من أجل توفير البروتين اللازم، مشددا على ضرورة توفير مدخلات الإنتاج، من أدوية ولقاحات، وأعلاف، مع تكثيف المتابعة الميدانية على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف.

 

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن اتحاد منتجي الدواجن يسعى من خلال مجلس إدارته الجديد لعمل منظومة متكاملة لحماية الصناعة الوطنية والتي تعرضت للهجوم الشديد في الفترات الزمنية السابقة.


اتحاد منتجى الدواجن

اخبار الدواجن

منتجى الدواجن

صناعة الدواجن

محمود العنانى

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