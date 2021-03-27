اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى للسودان مستجدات ملف سد النهضة

السبت، 27 مارس 2021 07:55 م
نائب وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكى للسودان مستجدات ملف سد النهضة السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، مع السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن زيارة المبعوث الامريكى إلى القاهرة تأتى فى إطار الجولة التى يقوم بها المبعوث الأمريكى فى المنطقة، والتى تشمل كلا من مصر والسودان وجمهورية الكونجو الديمقراطية، التى تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا؛ للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية.

وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة فى أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا فى تنفيذ المرحلة الثانية من الملء؛ وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء.

كما استعرض ملامح المقترح السوداني، الذى تؤيده مصر والداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وشدد نائب وزير الخارجية على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية؛ لتعظيم فرص نجاحها، وبما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالحها المشتركة ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية.

 


مصر

أخبار مصر

الخارجية المصرية

المبعوث الأمريكى للسودان

سد النهضة

نهر النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الرى: حريصون على استكمال مفاوضات سد النهضة والحفاظ على حقوقنا المائية

الخميس، 25 مارس 2021 06:49 م

وزير الرى يستعرض مع وزير زراعة بوروندى موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى

الخميس، 25 مارس 2021 10:29 ص

مساعدة وزير الخارجية الأسبق: مصر متمسكة بالنهج السلمى لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:35 م

تفاصيل ندوة وزير الرى بمجلس الأعمال المصرى الكندى.. محمد عبد العاطى: سد النهضة أحد التحديات التى تواجه مصر حالياً فى ظل الإجراءات الأحادية التى تنفذها إثيوبيا.. وندعم التنمية فى حوض النيل والدول الأفريقية

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:07 م

وزير الخارجية: نأمل وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة