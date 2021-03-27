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مياه المنيا : إضعاف المياه بمدينة ديرمواس وقراها 8 ساعات للصيانة اليوم

السبت، 27 مارس 2021 06:00 ص
مياه المنيا : إضعاف المياه بمدينة ديرمواس وقراها 8 ساعات للصيانة اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب، إن الشركة ستقوم بإضعاف المياه بمدينة ديرمواس وقراها، وذلك اليوم السبت ولمدة 8 ساعات، لإجراء صيانة.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إضعاف المياه بداية من الساعة الخامسة صباحا ، وحتي الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك لأعمال التطهير بشركة محطة ديرمواس الجديدة التي تغذي مدينة ديرمواس وقراها.

 

وقال إن الشركة أعلنت فى بيان لها عن ضعف المياه، وطالبت الأهالى بتوفير احتياجاتهم من المياه، وأن الخط الساخن للشركة رقم 125 يعمل طوال 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم الواتس الثابت 01271269587 للرد علي اتصالات المواطنين.


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