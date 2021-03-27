من المستحقون للقاح كورونا والفئات الأولى بالتطعيم؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستحقة للقاح فيروس كورونا باعتبارهم أولوية للحماية من مضاعفات المرض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الأولوية فى التطعيم بلقاح كورونا، تكون للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات والطواقم الطبية من مختلف الهيئات والوزارات العاملين بمستشفيات الفرز.

أما بالنسبة للفئة الثانية، فتتضمن أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأورام والكلى وأصحاب الأمراض المناعية، ومرضى الصدر والسكر والفئة الثالثة تتضمن كبار السن، حيث تمثل إصابتهم بكورونا خطرا على صحتهم، وتسبب لهم مضاعفات خطرة.

ويتيح الموقع للعاملين بالقطاع الطبى تحديد الوظيفة سواء طبيب أو صيدلى أو مسعف أو إدارى وغيرها، كما يقوم بتحديد بيانات مكان العمل مثل المحافظة ونوع وجهة العمل سواء جهة حكومية أو خاصة أو عمل حر، واختيار اسم المستشفى أو الجهة التى يعمل بها، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المزمنة لمن لديهم، والعلاج الذى يتلقاه المريض وحالته الصحية.

كما أن الموقع الإلكترونى يسمح فى الخطوة الأخيرة من التسجيل، إدراج صورة الرقم القومى أو جواز السفر وكذلك إدراج صور لتقارير طبية، ثم يقوم بعدها المواطن بالموافقة على ثلاثة إقرارات تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح والموافقة على البيانات التى قام بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقى جرعتى اللقاح، وبمجرد إعطاء الموافقة على الإقرارت الثلاثة يتم إعطاء رقم حفظ خاص لا يتكرر، لكل مواطن ويمكن من خلاله المتابعة بعد ذلك.