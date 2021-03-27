اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

السبت، 27 مارس 2021 04:15 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب طفلان، جميعهم من أسرة واحدة، من مدينة السلوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية جلالة، غربي مدينة الضبعة بمطروح، في  الاتجاه للإسكندرية، وشاركت 3 سيارات إسعاف في نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وصل مستشفى الضبعة المركزي، منذ قليل، نوسه حسين أبو قير "32سنة "- من مدينة  السلوم- جثه هامدة، ومحمود عبد الرازق شعيب " 52سنة"- من السلوم- وصول جثه هامدة، وآية محمود عبد الرازق "شهرين" وصول جثه هامدة.

كما استقبل المستشفى، عبد الله محمود عبد الرازق " 5سنوات" مصاب بجرح أسفل الأُذن وكدمه بالوجه، و نوسه محمود عبد الرازق " عامان" مصابة بسجحات بالوجه، وتم تقديم الإسعافات لهما، وجاري استكمال الفحوصات والعلاج ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

 وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، في ظروف وملابسات الحادث.

 


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