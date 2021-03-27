مصرع 3 أشخاص وإصابة طفلين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

مطروح - حسن مشالي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب طفلان، جميعهم من أسرة واحدة، من مدينة السلوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية جلالة، غربي مدينة الضبعة بمطروح، في الاتجاه للإسكندرية، وشاركت 3 سيارات إسعاف في نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وصل مستشفى الضبعة المركزي، منذ قليل، نوسه حسين أبو قير "32سنة "- من مدينة السلوم- جثه هامدة، ومحمود عبد الرازق شعيب " 52سنة"- من السلوم- وصول جثه هامدة، وآية محمود عبد الرازق "شهرين" وصول جثه هامدة.

كما استقبل المستشفى، عبد الله محمود عبد الرازق " 5سنوات" مصاب بجرح أسفل الأُذن وكدمه بالوجه، و نوسه محمود عبد الرازق " عامان" مصابة بسجحات بالوجه، وتم تقديم الإسعافات لهما، وجاري استكمال الفحوصات والعلاج ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، في ظروف وملابسات الحادث.