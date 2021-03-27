مصرع شخصين فى حفرة عميقة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقي شخصان مصرعهما فى حفرة عميقة داخل فيلا بقرية قصر الجبالى مركز يوسف الصديق في الفيوم، أثناء قيامهما بالاشتراك مع آخرين بالتنقيب عن الآثار، وتم نقل الجثتين لمستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى بلاغا من النجدة، بوجود حفرة داخل فيلا بقصر الجبالى مركز يوسف الصديق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين وجود حفرة وبها جثتان، وتم استخراجهما بواسطة حفار ، وهما " عبد المنعم ا س " 50 سن ، و" محمد ا م " 40 سنة، وتم نقل الجثتين لمستشفى أبشواى المركزى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .