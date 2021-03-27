مدينة مرسى مطروح تتلقى 9817 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

مطروح - حسن مشالي

ناشد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح فى مخالفات البناء، قبل نهاية مارس الجارى، مؤكداً على تلقى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، عدد 9817 طلب تصالح بالمناطق المختلفة.

وأعلن رئيس المدينة، عن إلغاء الإجازات والراحات، لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة أعداد الموظفين بالمركز التكنولوجى، لخدمة المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات خلال الأيام المتبقية.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح، ضرورة الاستفادة من القرارات الحالية لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة، بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة بعد أيام قليلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة، السياسية ورئيس مجلس الوزراء، للمضى قدمًا على تشجيع المواطنين والتيسير عليهم فى ملف التصالح فى مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، قبل انتهاء مهلة فترة التصالح فى مخالفات البناء نهاية الشهر الجارى.

وأكد "جاب الله" أن إجراءات التصالح، تتم بشأن مخالفات البناء بدون ترخيص، وليست على الأراضى الفضاء، وأن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة، وأنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى، خلال التقديم للتصالح حفاظا على سلامة الجميع.