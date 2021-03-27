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محافظ بورسعيد: إلغاء احتفالات "ساعة الأرض" حدادا على أرواح شهداء قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 03:18 م
محافظ بورسعيد: إلغاء احتفالات "ساعة الأرض" حدادا على أرواح شهداء قطارى سوهاج اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء الاحتفالات الخاصة بـ"ساعة الأرض"، والتى كانت من المقرر أن تنطلق اليوم، بحديقة فريال وذلك حدادا على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس.

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص تعازيه للشعب المصرى عموما وأبناء محافظة سوهاج خصوصا عن هذا الحادث الألم، والذى أصاب الجميع بالحزن والألم، داعيا الله أن يتغمد المتوفيين برحمته ويكتبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء جميع المصابين، متمنيا أن يحفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء.

 

 


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