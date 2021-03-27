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محافظ القاهرة: خروج 18 شخصا من مصابى عقار جسر السويس و6 حالات يتلقون العلاج

السبت، 27 مارس 2021 11:52 ص
محافظ القاهرة: خروج 18 شخصا من مصابى عقار جسر السويس و6 حالات يتلقون العلاج عقار جسر السويس المنهار
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خروج 18 حالة من مصابى عقار جسر السويس بالسلام، و6 حالات يتلقون العلاج، مؤكد استقرار حالاتهم، بمستشفى السلام، حيث تفقد المحافظ مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحى السلام.

 

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى. 

 

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حى السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل 23 حالة اصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الانقاض.

 

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

 


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