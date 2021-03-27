محافظ أسيوط يلتقى مدير الأبنية التعليمية ويستعرض موقف مشروعات "حياة كريمة "

أسيوط – هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط، اليوم السبت، بمكتبه، بالمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ، ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .

حيث وجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بضرورة تسليم مشروعات 27 وحدة صحية ما بين إحلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه ، والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان ووفقا لشروط ومعايير الجودة ، لافتا إلى أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة ، وجارى تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجارى إنشاؤها بالقرى والمراكز ، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ، فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه ، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى ، وتنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى بعدد 7 مراكز بالمحافظة .

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذى للمدارس المنفذة والجارى تنفيذها فى خطة إنشاءات هيئة الابنية التعلمية بالمحافظة للعام المالى 2020/2021 والبالغ عددها 140 مدرسة بإجمالى عدد 2162 فصل دراسى بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه مشيرا إلى أنه تم نهو 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالى عدد فصول 533 فصل دراسى بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه .

وأكد مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط على استمرار العمل بجميع المشروعات بقرى ومراكز المحافظة ، وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة الأسلوب الهندسى المميز والشكل الجمالى فى الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة تحت اشراف وتنفيذ هيئة الابنية التعليمية .