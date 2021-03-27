اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة بنى سويف تؤجل فعاليات العيد القومى تضامنا مع أهالى مصابى قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 02:15 م
محافظة بنى سويف تؤجل فعاليات العيد القومى تضامنا مع أهالى مصابى قطارى سوهاج الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إرجاء فعاليات العيد القومى لمحافظة بنى سويف وتعليق أية فعاليات أو أنشطة، والتى كان من المقرر إقامتها فى إطار هذه المناسبة، وذلك تضامناً مع أسر وأهالى ضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس الجمعة.

وجدد محافظ بنى سويف فى بيان له تعازيه ومواساته لأهالى وأسر ضحايا الحادث الأليم الذى ألم بالشعب المصرى كافة، معربا عن خالص دعواته بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث، وأن يمن المولى عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بنى سويف تحتفل بعيدها القومى فى 15 مارس من كل عام إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بنى سويف فى ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي" آنذاك"،حيث تستمر احتفالات المحافظة على مدار شهر كامل وتشمل افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية بجانب بعض الفعاليات الاحتفالية الأخرى.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

قطار سوهاج

عيد بنى سويف القومى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أبو العينين" يتبرع بـ150 ألف جنيه لصيانة شبكة غازات مستشفى سوهاج التعليمي

السبت، 27 مارس 2021 02:02 م

رسائل رئيس الوزراء عن السفينة الجانحة وحادث قطارى سوهاج.. إنفوجراف

السبت، 27 مارس 2021 01:55 م

محافظ سوهاج يتفقد المصابين بحادث قطار طهطا داخل المستشفى التعليمى.. فيديو

السبت، 27 مارس 2021 01:51 م

أول مشاهد من داخل عربات قطار سوهاج المنكوب.. فيديو لايف

السبت، 27 مارس 2021 01:33 م

رئيس حزب القوات اللبنانية يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 01:32 م

رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات لضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج.. وزيرة الصحة: 19 حالة وفاة و3 أكياس أشلاء و185 إصابة.. ووزير النقل: أعتذر و225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

السبت، 27 مارس 2021 01:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة