محافظة بنى سويف تؤجل فعاليات العيد القومى تضامنا مع أهالى مصابى قطارى سوهاج

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إرجاء فعاليات العيد القومى لمحافظة بنى سويف وتعليق أية فعاليات أو أنشطة، والتى كان من المقرر إقامتها فى إطار هذه المناسبة، وذلك تضامناً مع أسر وأهالى ضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس الجمعة.

وجدد محافظ بنى سويف فى بيان له تعازيه ومواساته لأهالى وأسر ضحايا الحادث الأليم الذى ألم بالشعب المصرى كافة، معربا عن خالص دعواته بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث، وأن يمن المولى عز وجل على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بنى سويف تحتفل بعيدها القومى فى 15 مارس من كل عام إحياءً لذكرى مشاركة أبناء بنى سويف فى ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي" آنذاك"،حيث تستمر احتفالات المحافظة على مدار شهر كامل وتشمل افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية بجانب بعض الفعاليات الاحتفالية الأخرى.