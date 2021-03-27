اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار 60 دقيقة مساء اليوم

السبت، 27 مارس 2021 11:04 ص
محافظة الجيزة تشارك فى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار 60 دقيقة مساء اليوم ساعة الأرض
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة المشاركة بالحدث البيئي العالمي السنوى "ساعة الارض" مساء اليوم، والذى تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة، للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة.
 
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تشارك مساء اليوم دول العالم فى الحدث البيئى العالمى فيما يعرف بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءًا من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساءًا.
 
وأكد المحافظ أن هذا الحدث البيئى العالمى يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، لافتآ إلى أن هذا الحدث يرمز إلى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم أطفاء الأنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء اليوم في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشأت التابعة للمحافظة وغيرها من الاماكن غير الحيوية وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة بتخفيض الإستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة.

ساعة الارض

محافظة الجيزة

الجيزة

اخبار الجيزة

البيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاحتفاء بساعة الأرض افتراضيا للعام الثاني.. ملايين يدعون لإطفاء الأنوار 60 دقيقة اليوم للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية ومشاكل الكوكب بعد كوفيد 19.. والاتصال بالحيوانات البرية يُنذر بوباء جديد

السبت، 27 مارس 2021 05:00 ص

محافظة القاهرة تطفئ الإنارة ساعة بمنشآتها للمشاركة فى "ساعة الأرض" غدا

الجمعة، 26 مارس 2021 11:41 ص

أهم 7 أسئلة عن ساعة الأرض وموعد إطفاء الإضاءة 60 دقيقة.. تعرف عليها

الجمعة، 26 مارس 2021 09:00 ص

27 مارس.. متحف الطفل يطفئ أنواره لمدة ساعة تضامنا مع ساعة الأرض

الجمعة، 26 مارس 2021 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة