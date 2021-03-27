مبادرة "حياة كريمة" بالمنوفية.. تنفيذ مشروعات صرف صحي بمركز الشهداء بـ40 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الشكر والتحية لشباب البرنامج الرئاسى على الجهد المبذول والتعاون المثمر مع الجهاز التنفيذى ومتابعة الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية بمركز ومدينة الشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لقرى الريف المصرى.

وتفقد المحافظ مشروع صرف صحى شمياطس بتكلفة 40 مليون جنيه تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ويتكون المشروع من محطة رفع وشبكات انحدار وخط طرد، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندس رشدى عمر عن الموقف التنفيذى للمشروع وأفاد بأنه حالياً جارى التنفيذ فى البدء فى محطة الرفع وخط الطرد، حيث تم تنفيذ 1، 6 كم شبكات انحدار من إجمالى 10، 8 كم بنسبة 15%، ومن المقرر نهو المشروع فى ديسمبر 2021.

كما تفقد المحافظ مشروع صرف صحى كفر السوالمية بتكلفة 31 مليون جنيه تنفيذ شركة النصر للمبانى والإنشاءات (إيجيكو)، ويضم المشروع محطة رفع وشبكات انحدار بإجمالى طول 5، 5 كم وخط طرد بطول 2، 6 كم، حيث تفقد المحافظ غرفة اللوحة الكهربائية المغذية للمحطة، وأكد رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 90%، بالإضافة إلى تنفيذ 5، 7 كم شبكات انحدار من إجمالى 6 كم بنسبة 95%، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 2، 47 كم خط طرد من إجمالى 2، 6 كم قطر 250مم بنسبة 95%، مؤكداً أنه سيتم نهو أعمال المشروع فى يونيو 2021.

كما تضمنت الجولة متابعة محافظ المنوفية لمشروع توسعة محطة معالجة صرف صحى بدناصور بطاقة استيعابية 15 ألف م3، حيث سيتم إنشاء خزان المعالجة الرئيسية لخدمة أهالى قرى دنشواى وأبو كلس وكفر الشبع والسوالمية وعمروس، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر بحوض التهوية الجديد وتم فرد طبقة السن الأولى بسمك 50 سم، كما تم الانتهاء من عمل الطبقة الثانية لتربة الإحلال.

وشملت الجولة متابعة محافظ المنوفية للأعمال الإنشائية لمشروع توسع مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل (جناح جديد ) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه بإجمالى 24 فصلا دراسيا، وكذا الأعمال الإنشائية لمدرسة الشهيد شوقى الفقى الاعدادية بدراجيل إحلال جزئى ( جناح جديد ) بقيمة تعاقدية تزيد عن 5 مليون جنيه بإجمالى 12 فصلا دراسيا، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة كان لها نصيب كبير من مبادرة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد القرى بالمرحلة الأولى 81 قرية بنطاق مركزى أشمون والشهداء، مشدداً محافظ المنوفية بإزالة أية عقبات تواجه تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية والتعامل الفورى معها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.







