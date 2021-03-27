قال رئیس الوزراء المالیزى محی الدین یاسین، اليوم السبت، إن الحكومة بصدد دراسة رفع القیود عن السفر العابر لحدود المحافظات والولایات وكذلك عن الجماعة فى المساجد لصلاة عید الفطر الذي سیحتفل به المسلمون فى منتصف مایو القادم.
وأضاف محي الدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه سیتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب".
وأوضح أن انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید-19" وضع البلاد فى أسوأ حالاتھا في التاریخ حیث لم تواجه مشاكل صحیة فحسب بل اقتصادیة في نفس الوقت، ویؤثر حتى الآن فى أنماط حیاة الشعب.
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