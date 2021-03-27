وأضاف محي الدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية، أنه سیتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب".

وأوضح أن انتشار فیروس كورونا المستجد "كوفید-19" وضع البلاد فى أسوأ حالاتھا في التاریخ حیث لم تواجه مشاكل صحیة فحسب بل اقتصادیة في نفس الوقت، ویؤثر حتى الآن فى أنماط حیاة الشعب.