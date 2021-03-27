لأول مرة.. "شباب الأعمال" تبدأ الترويج للفرص الاستثمارية بمصر عبر "كلوب هاوس"

كتب هانى الحوتى

تبدأ الجمعية المصرية ل شباب الأعمال ، اليوم السبت، الترويج للفرص الاستثمارية في مصر عبر إنشاء غرفة بتطبيق الدردشة الصوتية " كلوب هاوس " -وهو التطبيق الأكثر استخدامًا في الفترة الأخيرة من المشاهير حول العالم- ودعوة كبار المستثمرين في الداخل والخارج، لعرض الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن القرارات التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية لدعم الاقتصاد الوطني، لتصبح بذلك أول منظمة أعمال في مصر تستخدم هذا التطبيق الشهير لعقد مؤتمرات والترويج للاستثمار.

Clubhouse، هو تطبيق وسائط اجتماعية صوتي فقط معروف بمحادثاته غير المقيدة وداعمي المشاهير، ويعتمد استخدامه على الدعوة فقط، تقع التجربة في مكان ما بين الذي يتم الاتصال به والمؤتمر المهني، يختار المستخدمون الغرف بأنفسهم بناءً على الاهتمام ويشاركون في محادثة مباشرة.

وفي هذا الصدد قال بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية اتجهت لعقد أول لقاء إلكتروني لرجال الأعمال عبر تطبيق كلوب هاوس في مصر، تماشيًا مع التوجه العالمي لعقد المؤتمرات إلكترونيًا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي ظل الانتشار الكبير للتطبيق الشهير بين أوساط رجال البيزنس في العالم، وسيكون أول لقاء حول مناقشة الفرص الاستثمارية بمصر، إيمانًا من الجمعية بأهمية دور القطاع الخاص في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أضاف "الشنواني"، أن الجمعية تتطلع لاستدامة غرفة شباب الأعمال على تطبيق كلوب هاوس، واختيار موضوعات مختلفة كل أسبوع لمناقشتها تهم مجتمع الأعمال مع دعوة أكبر كم من المستثمرين في الداخل والخارج، لإثراء المناقشات والخروج بمقترحات وتوصيات تساهم في دفع عجلة الإنتاج، وطرح أفكار لاستثمارات جديدة تساهم في تشغيل المزيد من العمالة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي، منوهًا إلى أنه تم اختيار موعد المناقشات في تمام الساعة التاسعة مساءً ليتناسب مع المستثمرين في الداخل والخارج، وسيتولى عضو لجنة الاستشارات بالجمعية فادي إسماعيل بدور المحاور في أول غرفة من نوعها في مجال جمعيات الأعمال، والتي شارك في إنشائها والدعوة إليها.