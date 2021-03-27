قصة لودر وقلاب أنقذا حياة المصابين بحادث قطارى سوهاج.. صور

كتب الأمير نصرى - هيثم البدرى

الكل شارك.. أهالى وأطفال وجيران وأقارب شاركوا فى التعامل مع آثار حادث تصادم قطارى سوهاج، وظهر هنا جنديان مجهولان فى إنقاذ المصابين، وهما "لودر وقلاب".

وقال يوسف أحمد عبدالله أبو حجاب صاحب لودر: فوجئنا بطفل صغير يسرع نحونا بالمسجد ويصرخ قائلا: الحقوا قطارين دخلوا فى بعض، فأسرعت إلى اللورد وأدرته وقمت بإزالة حائط بجوار المزلقان لمساعدة الإسعاف فى الدخول لموقع الحادث.

وتابع حديثه لـ"اليوم السابع": أخذت سلالم وحبال وركبت فوق العربات المقلوبة، ونزل شابين لربط المصابين وقمت بالسحب واسلم كل مصاب لابن عمى وكان يحمل المصاب ويأخذه إلى القلاب لحمله إلى الإسعاف حتى مهدنا الطريق كاملة لدخول الإسعاف وكنا نحمل كل 5 أشخاص فى المرة الواحدة.

وذكر: كنا نترك الجثث ونحمل المصابين، ثم حضر رجال الإسعاف بسرعة وقوات الإنقاذ وحملوا صواريخ لتقطيع الحديد لانتشال المصابين كما تبرع الأهالى بلمبات قطع لحام.

وأضاف، يوسف: أوصلنا خراطيم مياه لسقاية الركاب، وكانت هناك جثث 3 أشخاص تم استخراجهم حوالى الساعة 12 ليلا.



السيارة-القلاب-(2)



السيارة-القلاب-(3)



اللودر-الذى-شارك-بانقاذ-المصابين-(1)



اللودر-الذى-شارك-بانقاذ-المصابين-(2)



اللودر-الذى-شارك-بانقاذ-المصابين-(3)