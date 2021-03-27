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قداسة البابا تواضروس يتلقى لقاح فيروس كورونا

السبت، 27 مارس 2021 11:00 م
قداسة البابا تواضروس يتلقى لقاح فيروس كورونا البابا تواضروس
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، تلقيه للجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصينى ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
 
جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة "كنيسة ف بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".
 
وتلقى قداسته سؤال من أحد الشباب عن مدى صحة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، فى برغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات، وأجاب قداسة البابا أن هذه اللقاحات تم إنتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فاعليتها، وأن ما يتردد بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة، معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

البابا

لقاح كورونا

البابا يتلقى لقاح كورونا

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