فيديو.. جامعة الزقازيق: إطفاء أنوار جامعة الزقازيق تضامنا مع "ساعة الأرض"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أطفأت جامعة الزقازيق، جميع الأنوار منذ الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف تماشيا مع ساعة الأرض.

وقال الدكتور عبده كساب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة ملتزمة بتعليمات وزارة التعليم العالى ووزارة البيئة لإطفاء الأنوار في جميع منشآت الجامعة، اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت 27 من الشهر الجارى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن جميع الكليات والمعاهد أطفأت الأنوار ومعهم كلية الآداب، حيث قامت إدارة الجامعة بإعداد خطة تتضمن ندوات وورش عمل لتوعية الطلاب بترشيد الطاقة وتوعية الطلاب بأهمية الاحتباس الحراري، يحاصر فيها أساتذة كلية العلوم وكلية الآداب لتعريفهم الأضرار التي تلحق بالبيئة المحيطة وخطورتها على الإنسان.