فوكس نيوز: مستشار ترامب يعلن تخطيط الرئيس السابق لزيارة الحدود المكسيكية

قال مساعد سابق لدونالد ترامب إن الرئيس السابق قلق بشأن وضع المهاجرين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وقد يخطط لزيارة المنطقة، وفقا لفوكس نيوز.
وقال ميلر ليبري عن زيارة محتملة لترامب إلى المنطقة الحدودية : "يمكنني رؤيته يفعل ذلك قريبًا ، ليس على الفور ، لكن يمكنني رؤية رحلة ما في المستقبل هنا ، فهذا شيء يثير قلق الرئيس ترامب حقًا."
وزعم ميللر أن الرئيس السابق لم يقم بجولة في المنطقة منذ مغادرته منصبه في يناير لأنه أراد أن يمنح الرئيس بايدن الوقت "للفشل بمفرده" فيما يتعلق بقضايا الهجرة، وأشار إلى أن ترامب يدرك أن انتقاد بايدن علنًا ، إذا لم يتم ذلك بعناية ، يمكن أن يمنح بايدن الفرصة للشكوى من أن ترامب كان "يصنع مشهدًا" بدلاً من دفعه إلى نقطة سياسية.
وقال ميلر لبيري "أعتقد أن هناك خيطًا رفيعًا للغاية بين استدعاء شخص ما بشأن سياساته ثم الظهور بعد ذلك للقيام بشيء استعراضي".
في نفس المحادثة ، أشار ميلر إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس باسم "السيدة أوبن بوردرز" ، ردًا على التقارير التي تفيد بأن بايدن عين هاريس لقيادة جهود إدارته الحدودية وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة.
وفي نفس السياق، انتقد ترامب بايدن لإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي كان محوريًا في رئاسة ترامب ، ولإلغاء برنامج "ابق في المكسيك".
وجاء ظهور بعد أن عقد بايدن أول مؤتمر صحفي رسمي لرئاسته على الرغم من أكثر من شهرين في المنصب ، حيث أصر بايدن على أن العائلات المهاجرة "يجب أن تعود جميعًا" وأن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات مع المكسيك". للتأكد من حدوث ذلك قريبًا.
ويوم الجمعة ، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم السناتور تيد كروز ، الجمهوري ، إنهم قاموا بجولة في ما أسماه كروز "أقفاص بايدن" حيث تم احتجاز بعض المهاجرين الشباب ، ووصفوا الظروف بأنها "غير إنسانية" و "غير معقولة".
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