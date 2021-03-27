فوكس نيوز: مستشار ترامب يعلن تخطيط الرئيس السابق لزيارة الحدود المكسيكية

كتبت: نهال أبو السعود

قال مساعد سابق لدونالد ترامب إن الرئيس السابق قلق بشأن وضع المهاجرين على طول الحدود بين ‏الولايات المتحدة والمكسيك وقد يخطط لزيارة المنطقة، وفقا لفوكس نيوز.‏

وقال ميلر ليبري عن زيارة محتملة لترامب إلى المنطقة الحدودية : "يمكنني رؤيته يفعل ذلك قريبًا ، ليس ‏على الفور ، لكن يمكنني رؤية رحلة ما في المستقبل هنا ، فهذا شيء يثير قلق الرئيس ترامب ‏حقًا."‏

وزعم ميللر أن الرئيس السابق لم يقم بجولة في المنطقة منذ مغادرته منصبه في يناير لأنه أراد أن يمنح ‏الرئيس بايدن الوقت "للفشل بمفرده" فيما يتعلق بقضايا الهجرة، وأشار إلى أن ترامب يدرك أن انتقاد ‏بايدن علنًا ، إذا لم يتم ذلك بعناية ، يمكن أن يمنح بايدن الفرصة للشكوى من أن ترامب كان "يصنع ‏مشهدًا" بدلاً من دفعه إلى نقطة سياسية.‏

وقال ميلر لبيري "أعتقد أن هناك خيطًا رفيعًا للغاية بين استدعاء شخص ما بشأن سياساته ثم الظهور بعد ‏ذلك للقيام بشيء استعراضي".‏

في نفس المحادثة ، أشار ميلر إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس باسم "السيدة أوبن بوردرز" ، ردًا على ‏التقارير التي تفيد بأن بايدن عين هاريس لقيادة جهود إدارته الحدودية وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين ‏يحاولون دخول الولايات المتحدة.‏

وفي نفس السياق، انتقد ترامب بايدن لإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي كان محوريًا في رئاسة ترامب ، ‏ولإلغاء برنامج "ابق في المكسيك".‏

وجاء ظهور بعد أن عقد بايدن أول مؤتمر صحفي رسمي لرئاسته على الرغم من أكثر من شهرين في ‏المنصب ، حيث أصر بايدن على أن العائلات المهاجرة "يجب أن تعود جميعًا" وأن الولايات المتحدة ‌‏"تجري مفاوضات مع المكسيك". للتأكد من حدوث ذلك قريبًا.‏

ويوم الجمعة ، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من بينهم السناتور تيد كروز ، ‏الجمهوري ، إنهم قاموا بجولة في ما أسماه كروز "أقفاص بايدن" حيث تم احتجاز بعض المهاجرين ‏الشباب ، ووصفوا الظروف بأنها "غير إنسانية" و "غير معقولة".‏