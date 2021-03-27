فرنسا تشهد ارتفاعا جديداً عدد مرضى كورونا بوحدات الرعاية المركزة

(رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد مرضى فيروس كورونا في وحدات العناية المركزة اليوم السبت إلى أعلى مستوى له هذا العام مع مواجهة الحكومة دعوات فرض عزل عام صارم للحد من موجة ثالثة من الإصابات.

وأوضحت البيانات أن 4791 مريضا يعالجون من كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة ارتفاعا من 4766 يوم الجمعة.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 194 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن قراره بعدم فرض عزل عام ثالث لكنه قال إنه ربما تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود.