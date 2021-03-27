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فرض كردون أمنى بمحيط انهيار عقار جسر السويس لتسهيل رفع الأنقاض.. صور

السبت، 27 مارس 2021 05:15 ص
فرض كردون أمنى بمحيط انهيار عقار جسر السويس لتسهيل رفع الأنقاض.. صور انهيار عقار جسر السويس
كتب عبد الرحمن سيد

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فرضت أجهزة الأمن بالقاهرة، كردونا أمنيا بموقع انهيار عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس، لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض العقار، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين.

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انهيار عقار بجسر السويس
امن بالمكان
امن بالمكان

 

انهيار العقار
انهيار العقار

 

انهيار عقار بجسر السويس
انهيار عقار بجسر السويس

 

تواجد الامن
تواجد الامن

 

تواجد امنى
عقار جسر السويس المنهار
 
ركام العقار
ركام العقار

 

عقار جسر السويس
عقار جسر السويس

 

عقار منهار
عقار منهار

 

قوات الامن
قوات الامن

 

كردون امنى
كردون امنى

 

منع الاهالى
منع الاهالى

 

موقع الانهيار
موقع الانهيار

 


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جسر السويس

انهيار عقار جسر السويس

ضحايا عقار جسر السويس

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