اليوم السابع
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عاهل المغرب يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 09:14 م
عاهل المغرب يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج الملك محمد السادس عاهل المغرب
الرباط /أ ش أ/

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بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا.

وقال برقية الملك محمد السادس - فى البرقية - “تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا".

وأعرب العاهل المغربى - للرئيس السيسي، ومن خلاله - للأسر المكلومة، وللشعب المصرى عن أحر التعازى وأصدق المواساة، سائلا الله - تعالى - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 


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