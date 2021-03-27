اليوم السابع
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عاهل الأردن يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث سوهاج ويؤكد تضامن بلاده مع مصر

السبت، 27 مارس 2021 01:16 م
عاهل الأردن يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث سوهاج ويؤكد تضامن بلاده مع مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. 

 

وأعرب الملك الأردنى خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر فى هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

 

من جانبه، توجه الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردنى لحرصه على تقديم التعازى فى ضحايا الحادث، مؤكدًا سيادته خصوصية وقوة العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين المصرى والأردني.

 


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