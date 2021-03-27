عاطل يعترف بتحويل شقته إلى مخزن مخدرات بالساحل

كتب عبد الله محمود

أدلى متهم بترويج مخدر الحشيش على عملائه فى دائرة قسم شرطة الساحل باعترافات تفصيلة أمام النيابة العامة.

وقال العاطل خلال التحقيقات معه، أنه اتخذ من شقته بدائرة قسم شرطة الساحل مخزنا ووكرا لتخزين وترويج المواد المخدرة على عملائه، وتم القبض عليه داخل شقته وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وكانت نيابة الساحل، أمرت بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج الحشيش على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من الساحل مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وكلفت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شخص داخل شقته فى منطقة الساحل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ابيض ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الآثم، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.