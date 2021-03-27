اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 34 مخبزا لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 27 مارس 2021 01:37 م
ضبط 34 مخبزا لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة مخبز -أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز، لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 34 مخبزا بمراكز إيتاى البارود وحوش عيسى وكوم حمادة، وذلك لإنتاجهم خبزا مخالفا للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز، للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية، وإنتاجهم خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

 

 


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