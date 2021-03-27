اليوم السابع
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السبت، 27 مارس 2021 07:50 م
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ضبط 3 أشخاص خلال حملة أمنية بطوخ بحوزتهم كيلو بانجو وبودرة

السبت، 27 مارس 2021 07:20 م
ضبط 3 أشخاص خلال حملة أمنية بطوخ بحوزتهم كيلو بانجو وبودرة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على تجار المواد المخدرة، بنطاق مدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كيلو مخدرات "بودرة وبانجو" بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمو إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بورود بلاغات بقيام أشخاص لهم معلومات جنائية، بالإتجار بالمواد المخدرة بقرية كفر منصور بنطاق دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتمكنت الحملة من ضبط شخص 63 عاما، بحوزته نصف كيلو من نبات البانجو المخدر، و125 جنيها، و2 هاتف محمول للتواصل مع عملائه.

كما تمكنت الحملة من ضبط شخص عاطل 38 سنة، وأخر 39 سنة، مقيمين بقرية كفر منصور دائرة المركز، وبحوزتهم 250 جرام بودرة، و220 جنيها، وسلاح أبيض مطواة، وهاتف محمول للتواصل مع عملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعال تحريات المباحث حول الواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

بانجو

بودرة

طوخ

قرية كفر منصور

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