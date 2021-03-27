ضبط المتهم بقتل كلب ضال فى الزقازيق منذ عامين

ألقت أجهزة أمن الشرقية القبض على شخص قتل كلبا ضالا مستخدما آلة حادة أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بقتل كلب ضال بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

حيث حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية – له معلومات جنائية) وبالفحص تبين قيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضالة، مستخدماً آلة حادة، محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بمقطع الفيديو، وأضاف أن الواقعة منذ حوالى عامين فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.