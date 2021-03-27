صحة بنى سويف: 33 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أنه تم العمل فى المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة من خلال 90 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الثلاث، و9 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى 50 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى أن إجمالى المنتفعات اللائى استفدن من خدمات المرحلة الثانية من الحملة قد بلغ 15 ألفا و823 سيدة، حيث بلغ إجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 14 ألف و243 سيدة ( 5271 جدد+8972 مترددات)، فى حين تم تركيب 2573 لولب، وإعطاء 668 من الكبسولات، و3938 حقن أحادية، و490 حقن مركبة، و1185 حبوب أحادية، و5595 حبوب مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لعدد 19 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 2141 وتقديم المشورة لعدد 4242 سيدة، و397 سونار ليصل إجمالى المستفيدين فى الحملة خلال المرحلتين إلى أكثر من 33 الف سيدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة فى بيان له الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم فى تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى مرحلتيها الأولى والثانية ،والتى تم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.

وتابع وكيل وزارة الصحة : المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قد بدأت فى الفترة من 14 إلى 18 من مارس الجاري، فى 4 إدارات (الفشن، الواسطى، اهناسيا، سمسطا)،وتم العمل بها من خلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 63 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة، حيث وصل إجمال المنتفعات اللائى استفدن من خدمات تلك المرحلة 18 ألف و708 سيدة، فيما بلغ إجمالى السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 16 ألف و508 سيدة ( 6398 جدد+10110 مترددات)،وتم تركيب 2685 لولب، وإعطاء 1191 من الكبسولات، و4234 حقن أحادية، و463 حقن مركبة، و1379 حبوب أحادية، و6662 حبوب مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لعدد 61 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 1718 وتقديم المشورة لعدد 3991 سيدة.

وناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت بإدارات (بنى سويف، ناصر وببا)، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدمات.