سيدة قطار سوهاج الباكية.. الست سمرا طردها ابنها من البيت ونجاها الله من الموت.. لايف

وقالت الحاجة سمرة الراوى فى لقائها باليوم السابع، أن نجلها كان يبيع منذ أسابيع مضت "حاجات" منزلهم من شاشة وثلاجة وبوتاجاز وتشاجرت معه وطردها، وأضافت قال لي: "لو اتكلمتى على الحاجة دي هولع فيها النار أو أكسرها"، وقالت الأم أنها تركت المنزل وتوجهت للمحطة فى طريقها للسيدة زينب للبقاء فيها، حيث أنها أصبحت بلا منزل بعد مشكلتها مع ابنها وخروجها من المنزل.

وأضافت الحاجة سمرة الراوى، أن أحد أهل الخير اشترى لها تذكرة قطار، وهو فى طريقه توقف فى منطقة الحادث وفوجئت بالحادث وسقطت عليها الكراسي وسمعت من حولها جميعهم يقولون "يارب"، وكان يوجد شاب معه تليفون ويقوم بالتصوير ويطلب الاستغاثة من الجميع، وبعد دقائق حضر إليها شاب وأخرجها من أسفل الكراسى والزجاج، وحملها وأخرجها من عربة القطار وحملها الشباب على جسر الترعة لحمايتها وإسعافها داخل أحد منازل القرية.

وأكد أشهر سيدة بقطار ركاب حادث سوهاج، أنها لا تريد العودة لمنزلها وابنها نهائياً، حيث إن أسلوبه معها فى التعامل سيئ جداً ولا تريد الحياة معه، موضحةً أن أحد الشباب تواجد معها بالمستشفى منذ أمس وطلب أن يصطحبها لمنزله لحين توفير سكن لها بعيداً عن أبناؤها.

وكانت قد قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى مؤتمر رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، إنه منذ وصول خبر حادث قطار سوهاج إلى هيئة الإسعاف وصلت أول سيارة إسعاف خلال 5 دقائق، مشيرة إلى أن 105 سيارات إسعاف من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة تعاملت مع الحادث للتمكن من الإخلاء الأمثل والآمن في وقت قياسى، وتم إرسال المصابين إلى المستشفيات بشكل عاجل، وتم ذلك بمساعدة الأهالى أيضا.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء، أنه تم توفير 3 آلاف كيس دم، بجانب الدم الموجود في المحافظة، متابعة: "دقننا الإصابات ورصدنا 64 حالة إصابة ووفاة تم نقلها من قبل الأهالى، منهم 20 فى حالة غيبوبة وكان فى الإبلاغ بأنها جثامين.. وبعد التدقيق من قبل وزارة الصحة والنيابة العامة والأجهزة المعنية ومتابعة كل المستشفيات.. وصلت الإصابات إلى 185 إصابة، والوفيات 19 حالة، و3 أكياس أشلاء حتى هذه اللحظة.. والملاحظ أن الإصابات زادت بعد التدقيق والمتابعة الطبية لأن فيه حالات تم تسجيلها على أنها حالات وفاة ولكنها كانت في غيبوبة تامة بعد التدقيق.. وتم خروج 90 حالة".

وتابعت: "116 كسور فى العظام.. و89 جراحات مختلفة.. و20 كانوا في غيبوبة تامة ما بعد الارتجاج.. وتم نقل 3 حالات جراحات دقيقة الى معهد ناصر بالأمس".

وكانت قد عادت حركة القطارات بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع فى منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر ركاب، حيث عادت حركة القطارات على شريط السكة الحديد بموقع حادث قطاري محافظة سوهاج، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم القطارين يوم أمس الجمعة.

وقام على مدار الساعات الماضية عقب وقوع الحادث،رجال هيئة سكك حديد مصر بإصلاح وصيانة كافة القضبان التى تعرضت للتلف والضرر جراء الحادث وإنقلاب بعض عربات القطارين وتم تركيب قضبان جديدة على طريق الحادث، حيث انتقل أمس النائب العام المستشار حماده الصاوى إلى مكان حادث قطارى سوهاج الذى وقع بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، وأجرى المعاينة التصويرية لكيفية حدوث الواقعة، وانتهى إلى إصدار حزمة من الإجراءات والقرارات فى تحقيقات تضمنت 8 قرارات.

ومن بين القرارات التى اتخذها المستشار حماده الصاوى أنه، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقى القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذى وقع الحادث أمامه، كما أمر النائب العام بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.

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