سياسة واقتصاد القاهرة تعلن نتائج امتحانات الدراسات العليا الأسبوع الجارى

أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب البكالوريس وبرامج الساعات المعتمدة وذلك على موقع الكلية وإتاحتها للطلاب .

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة عربى والدراسات العليا خلال الأسبوع الجارى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات واعتمادها بلجنة الممتحنين وذلك تمهيدا لإعلانها للطلاب على موقع الكلية.

وكان الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكد فى تصريحات سابقة لـ" اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى غدا 28 مارس، مع الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن تعميم تطبيق نظام التعليم الهجين بالكلية خلال الدراسة والذى يعتمد على المزج بين التعليم الحضورى والأون لاين، ويومان حضور لطلاب الكليات النظرية و3-4 أيام لطلاب الكليات العملية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نجحت فى إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيًا لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى 8 كليات وهى الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمى والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة فى كلية الإعلام، و11421 فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و 124 طالبا وطالبة فى كلية الهندسة، و 25424 طالبا وطالبة فى كلية العلاج الطبيعي، و 4622 طالبا وطالبة فى كلية التخطيط الإقليمى والعمراني.