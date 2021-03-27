سقوط عصابة وراء سرقة المنازل بأسلوب المفتاح المصطنع بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بإرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسمى شرطة (الدخلية - أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشتهما أقرا بإرتكابهما (9) حوادث سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما حسن النية.