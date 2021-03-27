سقوط بائع وراء سرقة حقيبة أموال من شخص بعد خروجه من بنك فى الأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على بائع لسرقته مبلغ مالى من شخص بعد خروجه من بنك في منطقة الأميرية ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة ، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم، ووضعه داخل حقيبة بلاستيكية ، وتوجهه لشراء بعض المستلزمات بذات المنطقة ، وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقة جزء من المبلغ المالي.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع متجول "له معلومات جنائية")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث أقر بتمكنه من مغافلة المجنى عليه أثناء قيامه بشراء بعض المستلزمات منه وسرقة المبلغ المالى بأسلوب " النشل " ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.