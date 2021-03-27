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زى النهارده.. الجنايات تقضى الحبس سنة لـ120متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

السبت، 27 مارس 2021 01:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضى الحبس سنة لـ120متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" المستشار حسين قنديل ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده، من سنتين قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن سنة لـ120 متهما والسجن 3 سنوات لـ7 متهمين آخرين، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

 

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار.

 

وتعود وقائع القضية، إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين.

 

وكانت النيابة، أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.


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