اليوم السابع
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السبت، 27 مارس 2021 08:00 م
خالد صلاح
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رئيس هيئة قناة السويس يشرح جهود تعويم السفينة الجانحة.. إنفوجراف

السبت، 27 مارس 2021 06:58 م
رئيس هيئة قناة السويس يشرح جهود تعويم السفينة الجانحة.. إنفوجراف

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اعتذر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التأخير فى كشف المعلومات بشأن السفينة الجانحة، قائلا: "بتأسف على التأخير وكنا معتمدين على البيانات الصحفية اللى على لسانى اللى كنا بنقولها وبتخرج كل 6 ساعات

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا تلقينا مقترحات كثيرة من وسائل التواصل الاجتماعى وعبر التليفون، للمساهمة فى تعويم السفينة، وتم دراسة كل المقترحات التي وصلت إلى القناة، متابعا: "عملنا في تربة صعبة بها صخور.. ويوجد موجات مد وجزر.. وتعاملنا أيضا مع حجم المركب وارتفاعها الكبير وعدد الحويات الموجودة فيه

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة العمل التى يتم من خلالها تعويم السفينة "إيفر جيفن

 وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أمر الغرامات التي سيتم فرضها على الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفن"، سيكون بعد التحقيقات الجارية حاليا لمعرفة أسباب جنوح السفينة بقناة السويس، متابعا: "بعد التحقيقات هيبقى في كلام في موضوع الغرامات

المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (1)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (1)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (2)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (2)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (3)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (3)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (4)
المؤتمر الصحفى لرئيس هيئة قناة السويس (4)

 


الفريق أسامه ربيع

قناة السويس

هيئة قناة السويس

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

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