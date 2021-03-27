اليوم السابع
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رئيس هيئة قناة السويس: لا إصابات أو وفيات أو تلوث ناتج عن جنوح السفينة

السبت، 27 مارس 2021 03:19 م
رئيس هيئة قناة السويس: لا إصابات أو وفيات أو تلوث ناتج عن جنوح السفينة الفريق أسامة ربيع
إبراهيم حسان

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اعتذر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التأخير فى كشف المعلومات بشأن السفينة الجانحة، قائلا: "بتأسف على التأخير وكنا معتمدين على البيانات الصحفية اللى على لسانى اللى كنا بنقولها وبتخرج كل 6 ساعات".

 

أضاف ربيع، فى مؤتمر صحفى بمحافظة السويس، أن حادث السفينة الجانحة "إيفر جيفين" التابعة لشركة إيفرجرين وقع يوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، فى الكيلو 151 بترقيم القناة، مؤكدا عدم وقوع إصابات أو وفيات أو تلوث ناتجة عن جنوح السفينة.

 

وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: "فور وقوع الحادث تحركنا بـ3 قاطرات من ناحية الشمال وتعاملنا مع السفن داخل المجرى الملاحى بشكل سريع وأوقفناها فى البحيرات وخاصة التمساح، وعدد السفن فى الانتظار 321 سفينة فى الشمال والجنوب".


الفريق أسامة ربيع

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