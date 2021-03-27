اليوم السابع
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رئيس حزب القوات اللبنانية يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 01:32 م
رئيس حزب القوات اللبنانية يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث قطارى سوهاج سمير جعجع
وكالات

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توجه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع اليوم السبت بأحرّ التعازى القلبيّة للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والشعب المصرى عموماً، الذى لطالما وقف إلى جانبنا كلبنانيين في الشدائد والملمات.
 
ولأهالى ضحايا حادث اصطدام قطارى صعيد مصر فى سوهاج أقول: نحن كلبنانيين أكثر من يفهم شعوركم اليوم بمصابكم الأليم لأننا ذقنا مرارته مراراً وتكراراً، حيث تمثل آخر فصوله بانفجار مرفأ بيروت، لذا ندعو الله أن يمن بالشفاء على الجرحى ويواسيكم برحمته تعالى.
 
يذكرأن، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وأعرب الرئيس التونسى عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس فى حادث قطارى سوهاج، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. 

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد على اللفتة الكريمة، مثمنًا سيادته المواقف التونسية الداعمة لمصر والتى تعكس الأخوة التى تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.


سمير جعجع

لبنان

الرئيس السيسى

قطارى سوهاج

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