رئيس جامعة سوهاج: يومين أو ثلاثة على الأكثر سيخرج جميع مصابى حادث القطارين

كتب- أحمد صلاح العزب

قال الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، إن مستشفى سوهاج الجامعى استقبلت 48 حالة، مشيرا أن الحالات الحرجة تأتى دائما إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وهناك ثلاثة حالات تم نقلهم إلى القاهرة، مضيفا أنه كان هناك 24 حالة تحتاج إلى عمليات جراحية مابين كسور مضاعفة بالعظام وتجمع دموى في المخ، وكذلك في البطن وتم التعامل معها بكل إحترافية وخلال يومين أو ثلاثة على الأكثر سيخرج جميع المصابين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وسيتم المتابعة بالعيادات الخارجية على حسب التخصص .

وتابع النعمانى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن حادث قطارى سوهاج تكشف عنه مشاهد حقيقية رصدت شهامة ورقى وحضارة الشعب السوهاجى، وكذلك الشعب المصرى أجمع، مشيرا أن طلبة كلية الطب والجامعة توافدوا على بنك الدم بالمستشفى الجامعى.