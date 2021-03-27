اليوم السابع
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"حياة كريمة" تنعى شهداء قطارى سوهاج.. وتوفير تعويضات لائقة لأسر الضحايا

السبت، 27 مارس 2021 10:19 ص
"حياة كريمة" تنعى شهداء قطارى سوهاج.. وتوفير تعويضات لائقة لأسر الضحايا سكك حديد سوهاج ـــ صورة ارشيفية
كتبت ــ أسماء أمين

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تقدمت مؤسسة حياة كريمة بكامل عزائها لأسر الشهداء الذين لقوا حتفهم أمس إثر الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، كما تقدمت المؤسسة بكامل الدعم والمواساة للمصابين متمنية لهم الشفاء العاجل.
 
وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أن مسئولو مؤسسة حياة كريمة توجهوا على الفور مع فرق الرصد الميداني التابعة للمؤسسة بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة لها، لتقديم كافة سبل الدعم والمشاركة بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.
 
وأشارت المؤسسة إلى سعيها لتوفير التعويضات اللائقة لأسر الشهداء والضحايا جراء هذا الحادث الأليم، الذي أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
 

مؤسسة حياة كريمة

تعويضات حادث قطار سوهاج

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تصادم قطارين بسوهاج

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