اليوم السابع
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"حياة كريمة" تنعى شهداء حادث قطارى سوهاج وتؤكد توفير تعويضات لائقة لأسر الضحايا

السبت، 27 مارس 2021 01:10 ص
"حياة كريمة" تنعى شهداء حادث قطارى سوهاج وتؤكد توفير تعويضات لائقة لأسر الضحايا حادث قطار سوهاج
كتب مدحت وهبة

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تتقدم مؤسسة حياة كريمة بكامل عزائها لأسر شهداء حادث تصادم قطارى بسوهاج، كما تتقدم المؤسسة بكامل الدعم والمواساة للمصابين متمنية لهم الشفاء العاجل.

وفور وقوع الحادث الأليم، توجه مسؤولو مؤسسة حياة كريمة وفرق الرصد الميدانى التابعة للمؤسسة بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة لتقديم كافة سُبل الدعم، والمشاركة بالتبرع بالدم للمصابين.

كما تؤكد المؤسسة سعيها لتوفير تعويضات لائقة لأسر الشهداء والضحايا جراء هذا الحادث، الذى أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.


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