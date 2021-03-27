"حياة كريمة" تعلن بدء تنفيذ مشروعات الصرف والتبطين فى مناطق عدة ببنى سويف

كتبت أسماء أمين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن عدد من المشروعات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، فى محافظة بنى سويف، حيث تم البدء في مشروع الصرف الصحي بقرية كوم ابو خلاد بإلإضافة الى الإنتهاء من تبطين ترعة دنديل 2 بنسبة 40% ،بجانب تطوير مبني بريد قريتي دنديل والكوم بنسبة 70 %، كما تن بدء أعمال الصرف الصحي بقرية كوم ابو خلاد، وجاري العمل من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكشفت حياة كريمة، انتظام سير الأعمال بقرية اشمنت، بمشروع الصرف الصحي فى الشارع رقم 3 بمنطقه مناوى ،بجانب تنفيذ الاعمال بقرية الرياض، من خلال انشاء مجمع المدارس (مدرسة تعليم اساسي - مدرسة فنية) وملحق مدرسة الشهيد احمد عباس من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

كما أكدت مؤسسة حياة كريمة عن بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريه الحمام،أما في مركز ومدينة ببــا، بقرية كوم الصعايدة تم أستكمال الرفع المساحى بشوارع القرية للبدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة انه تم صب سقف الدور الارضى بمبنى التوسعة بمدرسة تعليم للتعليم الاساسى على مساحة 429 متر فى قرية هليه

وعن قرية على كيلانى، وقرية طرشوب، وقرية زاوية الناوية، فلا زالت اعمال الرفع المساحى لشوارع القرية مستمرة وذلك للبدء فى تنفيذ الصرف الصحى .