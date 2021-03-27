اليوم السابع
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حبس عاطلين لاتهامهما في 9 وقائع سرقة مساكن بالمفتاح المصطنع بالإسكندرية

السبت، 27 مارس 2021 02:27 م
حبس عاطلين لاتهامهما في 9 وقائع سرقة مساكن بالمفتاح المصطنع بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بارتكاب 9 وقائع سرقات مساكن بطريقة المفتاح المصطنع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث قسم إدارة مكافحة جرائم السرقات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة قسمى شرطة الدخلية وأول العامرية مسرحا لارتكاب الوقائع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 9 حوادث سرقة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


الاسكندرية

النيابة العامة بالاسكندرية

حبس تشكيل عصابى

سرقة المساكن

سرقة المساكن بالمفتاح المصطنع

مدير امن الاسكندرية

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