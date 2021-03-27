جهاز "خليج السويس": الانتهاء من إعداد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة خلال أيام

كتب أحمد حسن

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس الجديدة، مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية المكلَّفة بإعداد دراسة تدقيق حدود الموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة، خطوات العمل، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تمت مناقشة المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بخصوص أعمال التنسيقات ودراسة أنسب البدائل المقترحة لتغذية المرحلة الأولي من المياه لمدينة السويس الجديدة بمساحة 2000 فدان، وذلك ضمن استعدادات البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة.

وفي سياق متصل، قامت المهندسة أسماء مخلوف، بمتابعة أعمال تشغيل وصيانة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، وكذا مراجعة عينات خروج المياه المعالجة وأخذ عينات لإجراء التحاليل عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.