جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من نبات القات المخدر

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1961 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا إشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر فى راكبين يحملان جنسية أجنبية قادمين من أثيوبيا .

وبسؤالهما عما إذا كان يحمل معهما أية بضائع او أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبدالعليم مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفي مأمور التفتيش وهاني أبو طالب مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 6 كيلو من نبات القات المخدر بداخل حقيبة كل راكب منهما بإجمالي 12 كيلو .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 47 و 48 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.