تعطل 60% من خدمات الإنترنت فى الكويت بعد قطع عدد من الكوابل الدولية

كتب وكالات

تعرضت خدمات الإنترنت فى الكويت، اليوم السبت، لبطء شديد نتيجة انقطاع عدد من الكوابل الدولية، ما أدى إلى تعطل ما يقارب 60 فى المئة من خدمات الإنترنت فى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفادت الهيئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة بأن "فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة فى الموقع الذى تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 % من خدمات الإنترنت فى البلاد".

ونقلت الوكالة عن مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق، قوله إن "قطع الكابلات جاء فى عدة اتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثانى بین مقسم (أم الھیمان) ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل".

وأشار صادق إلى أن هناك تنسيقا مشتركا بين فرق الطوارئ التابعة للإدارة مع وزارة الخدمات والمقاولين المعتمدين لإصلاح تلك الكابلات، خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.

وجاء نص البيان بحسب وكالة الانباء الكويتية، قالت الھیئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات الكویتیة، إن فرق الطوارئ من إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة متواجدة فى الموقع الذى تعرض لقطع وتوقف الكوابل الدولیة وعطلت قرابة 60 % من خدمات الإنترنت فى البلاد نتیجة أعمال الطرق.

وأوضح مدیر إدارة الوصلات الدولیة بالھیئة جمال صادق لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم السبت أن ھناك تنسیق مشترك بین فرق الطوارئ التابعة

للإدارة مع وزارة الخدمات الكویتیة والمقاولین المعتمدین لإصلاح تلك الكابلات خلال الساعات القادمة بأسرع وقت.

وأضاف صادق أن أعمال قطع الكابلات جاءت فى عدة إتجاھات الأول بین مقسم (أم الھیمان) ومركز حدود (نویصیب) والثانى بین مقسم (أم الھیمان)

ومقسم (الزور) والثالث بین مقسم (الجھراء) ومركز حدود (السالمي) ما أدى إلى توقف ثلاث أنظمة كوابل دولیة بالكامل.

من جھتھ أكد رئیس قطاع الاتصالات فى الھیئة فھد الفھد فى تصریح مماثل ل(كونا) سعى الھیئة على إصلاح شبكة الإنترنت حتى تعود بالنفع على

المشتركین من أفراد وجھات عامة وخاصة والمحافظة على مصالحھم وتوفیرھا بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى خطوة الھیئة خلال الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلیة جدیدة فى البلاد لتفادى القطوعات فى المستقبل ومستقلة عن الكوابل الدولیة تسعى

أیضا لتخفیف من ضغط الشبكات (الإنترنت) فى ساعات الذروة.

وكانت خدمات الإنترنت فى البلاد تعرضت لبطء شدید فى ساعات صباح الیوم نتیجة تعرض عدد من الكوابل الدولیة إلى قطوعات فى عدة إتجاھات نتیجة

أعمال تطویر شبكات الطرق ما أدى إلى تعطل ما یقارب 60 فى المئة من خدمات الإنترنت فى البلاد.

وتتولى الھیئة العامة للاتصالات وتقنیة المعلومات التى تأسست عام 2014 مسؤولیة الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابتھ وحمایة مصالح المستخدمین

ومزودى الخدمات وتنظیم خدمات جمیع شبكات الإتصالات فى الدولة بكفاءة عالیة بما یحقق الأداء الأمثل لقطاع الإتصالات ویضمن الشفافیة والمساواة والمنافسة الحرة.