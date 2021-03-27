اليوم السابع
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تعرف على موعد صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 02:54 م
تعرف على موعد صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابى حادث قطارى سوهاج حادث قطارى سوهاج
إبراهيم حسان

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قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم التواصل مع عدد من الجمعيات الأهلية لاستقبال أهالى الضحايا من الشهداء والمصابين، لحين استلام جثامين ضحاياهم في حادث قطارى سوهاج الأليم.

 

أضاف هاشم، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز مع الإعلامى همام مجاهد، أنه الاتفاق مع المصانع التابعة للوزارة لإنتاج الأجهزة التعويضية للمصابين الذين فقدوا أعضائهم في الحادث، وصرف معونات عاجلة لأسر الشهداء من أجل عملية الدفن، مبينا: "تم التواصل مع أكثر من 8 جمعيات من كبرى الجمعيات الأهلية لصرف التعويضات سريعا".

 

وأكمل: "أمس واليوم إجازة في البنوك ولكن تم توفير سيولة نقدية لصرفها على أسر المصابين وذوي الشهداء، مع توفير كافة الخدمات اللازمة من إغاثة عاجلة مع الهلال الأحمر المصرى، وخلال ساعة سيتواجد الهلال الأحمر، مع توفير فريق للدعم النفسي بسبب الهلع الذى واجهوه في الحادث".

 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجمعيات الأهلية لصرف مبلغ 10 آلاف جنيه من كل جمعية بشكل مبدئى للمصابين في حادث قطارى سوهاج، وهناك بعض الجمعيات وفرت مبالغ نقدية سريعة للأسر على أن يتم صرفها بنهاية اليوم السبت.


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