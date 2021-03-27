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تعرف على المشروعات الجارى تنفيذها ضمن "حياة كريمة" بكفر عشما في المنوفية

السبت، 27 مارس 2021 03:51 م
تعرف على المشروعات الجارى تنفيذها ضمن "حياة كريمة" بكفر عشما في المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى بمركز ومدينة الشهداء، رافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وأعضاء مؤسسة حياة كريمة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعى بقرية كفر عشما، حيث تم الانتهاء من أعمال الخط الرئيسى وجارى توصيل الخطوط الفرعية لشبكات الغاز بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الريفى، هذا وتفقد المحافظ المبنى المقترح لإنشاء مجمع تنموى نموذجى بكفر عشما على مساحة 1460 م2 وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية وسيضم المجمع (وحدة محلية، مركز نموذجى، سجل مدنى، وحدة اجتماعية) وغيرها من الخدمات، وأفاد رئيس مدينة الشهداء بأنه تم اعتماد التصميمات النهائية للبدء فى إنشاء المجمع الخدمى لتطوير الخدمات المقدمة لأهالى المركز .

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء سوق حضارى وحديقة الطفل بالشهداء بشارع النصر "جسر المشروع" بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنيه إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويتضمن المشروع حديقة للطفل، موقف سيارات وسوق حضارى ( 32 باكية )، شارع مصر ( 41 محل )، ساحة انتظار، وقد أفادت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه سيتم نهو المشروع خلال شهرين .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات وتذليل العقبات مؤكداً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة البنية التحتية للقرى لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصرى.

 

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