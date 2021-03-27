تخدم 10 آلاف نسمة.. افتتاح قافلة طبية تنموية شاملة بقنا غدا

قنا - صابر سعيد

أعلن ديوان محافظة قنا، عن افتتاح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمود المتني، رئيس جامعة عين شمس، قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمال المحافظة.

وأوضح الداودي ، أن القافلة تأتي تفعيلاً لدور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجا .

وتستهدف القافلة خدمة أهالي قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، والبالغ تعدادها ما يزيد عن 10 آلاف نسمة من خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات، وصرف العلاج مجاناً وكذلك التوعية الصحية، إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.