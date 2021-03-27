اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخدم 10 آلاف نسمة.. افتتاح قافلة طبية تنموية شاملة بقنا غدا

السبت، 27 مارس 2021 08:00 ص
تخدم 10 آلاف نسمة.. افتتاح قافلة طبية تنموية شاملة بقنا غدا قافله طبيه - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن ديوان محافظة قنا، عن افتتاح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمود المتني، رئيس جامعة عين شمس، قافلة جامعة عين شمس  التنموية الشاملة، بمقر الوحدة الصحية بقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا شمال المحافظة.

وأوضح الداودي ، أن القافلة تأتي تفعيلاً لدور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في خدمة القرى الأكثر احتياجا .

وتستهدف القافلة خدمة أهالي قرية أبو دياب غرب بمركز دشنا، والبالغ تعدادها ما يزيد عن 10 آلاف نسمة من خلال تقديم الخدمات الطبية  المجانية في مختلف التخصصات، وصرف العلاج مجاناً وكذلك التوعية الصحية، إلى جانب  فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.


قافلة طبية

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوافل طبية للكشف على المواطنين وطلاب المدارس بالمنيا وبنى سويف مجانا.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 03:43 م

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى حى شرق أسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأحد، 21 مارس 2021 11:07 ص

محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية بعرب مطير ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور وفيديو

الجمعة، 19 مارس 2021 12:01 م

توقيع الكشف الطبى على 1973 مواطنا فى قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بالإسكندرية

الخميس، 18 مارس 2021 09:45 م

الكشف على 1045 مواطنا فى قوافل طبية بمبادرة حياة كريمة بالغربية

الخميس، 18 مارس 2021 04:12 م

قافلة طبية بقرية النصر فى البحر الأحمر ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الخميس، 18 مارس 2021 11:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة