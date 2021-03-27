تحدى مرضه ولم يستسلم.. "عبدالكريم" مريض فشل كلوى يغسل ليلا ويقف أمام لهيب المخبز صباحا بأسوان

أسوان - صلاح المسن

لم يستسلم لمرضه ولكنه عافر من أجل الحياة من أجل لقمة العيش والستر.. عبدالكريم مريض فشل كلوى بمحافظة أسوان نجح فى أن يتعايش مع مرض الفشل الكلوى ومزاولة عمله على مدار اليوم فى مهنة شاقة وهى صناعة الخبز، حيث يمكث لساعات أمام "الفرن" فى درجة حرارة مرتفعة على مدار العام صباح كل يوم ويكون قضى قبلها ساعات الليل أمام ماكينة الغسيل الكلوى.

فى البداية يقول عبدالكريم عطا، من أبناء مركز إدفو بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تقبل قدر الله بصدر رحب ، حيث إبتلى بمرض الفشل الكلوى منذ 12 عام وهى بداية خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي، مشيدا بدعم الدولة الغير محدود لشريحة مرضى الفشل الكلوى والتخفيف عنهم، حيث أن إنتظام العمل بوحدات الغسيل الكلوى ودعمها بالأجهزة الحديثة والكوادر البشرية ساهم بقدر كبير فى التخفيف من آلام المرضى وساهم فى تحسين قدراتهم على مزاولة أعمالهم وهو ما إنعكس بالإيجاب على ظروفهم المعيشية، وكذلك أطباء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إدفو العام على سهرهم لرعاية المرضى وتذليل كافة العقبات التى تواجه منظومة الغسيل الكلوي.

وأضاف عبد الكريم، أنه يعمل بالمخبز حوالى 4 ساعات يوميا، ولا يتوانى عن أداء عمله تحت أى ظرف حتى لا يتأثر المواطنين بغيابه، فضلا عن مواظبته على إنتاج رغيف خبز عالى الجودة، قائلا:" الإخلاص فى العمل مهم جدا فى مهنة الخباز والفران".

وأشار عبد الكريم عطا، إلى أن جلسات الغسيل الكلوى تتم 3 مرات أسبوعيا، وتبدأ جلسة الغسل الكلوى الساعة الثامنة مساءا وتمتد حتى الساعة الثانية عشر، ويأخذ راحة حوالى 6 ساعات يأخذ فيها قسط من الراحة والنوم، ويبدأ العمل بالمخبز من الساعة السادسة صباحا ويقوم بتقطيع الخبز، ويأخذ علاج شهرى على نفقة الدولة.



عبد الكريم من ادفو تحدى مرض الفشل الكلوى



عبد الكريم خلال عمله فى خبز العيش



عبد الكريم خلال العمل



عبد الكريم داخل عمله بالمخبز



داخل الفرن الذي يعمل به بادفو



عبد الكريم مصاب بفشل كلوى يتحدى الصعاب



مريض فشل كلوي يهزم المرض