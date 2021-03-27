

وأضافت حميدة أنه منذ صباح اليوم، أطلق البركان سحبا ساخنة من الرماد 8 مرات على الأقل، بالإضافة إلى ما يسمى بالتدفق البركاني الفتاتي، وهو خليط سريع الحركة من شظايا الصخور شديدة الحرارة والغاز والرماد، التي وصلت لنحو 2 كيلومترات أسفل منحدراته.

وأصدر المركز تحذيرا للقرويين الذين يعيشون عند منحدرات ميرابى بالابتعاد عن فوهة البركان لمسافة 5 كيلومترات وتوخي الحذر من أخطار الحمم التي يطلقها.



ويقع البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا، على جزيرة "جاوا" ذات الكثافة السكانية المرتفعة وقرب مدينة "يوجياكرتا" القديمة. ويعد البركان أكثر البراكين نشاطا ضمن العشرات في إندونيسيا والذي سبق أن ثار مؤخرا.



يشار إلى أن آخر ثوران لبركان جبل ميرابي قد أودى بحياة 347 شخصا في عام 2010. وتقع إندونيسيا على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي، التي تضم نحو 128 بركاناً نشطاً وتعرف بالاضطرابات الزلزالية.